Angola: Luanda doit se préparer pour les élections locales - Secrétaire général du MPLA

Luanda — La tenue des élections locales nécessite l'amélioration des niveaux d'organisation et de fonctionnement des structures intermédiaires du parti dans la province de Luanda, a déclaré vendredi, le secrétaire général du MPLA, António Paulo Kassoma.

Paulo Kassoma parlait à la IVe conférence provinciale extraordinaire du Comité provincial du MPLA de Luanda qui a élu Adriano Mendes de Carvalho, comme premier secrétaire à la place de Francisco Higino Lopes Carneiro.

Le coordinateur du groupe de suivi du Secrétariat du Bureau politique pour la province de Luanda, a dit que cette amélioration doit avoir lieu dans toute la province, dans les zones urbaines, périurbaines, rurales et dans les communautés avec une forte densité de population.

Selon Paulo Kassoma, la mise en œuvre du plan intérimaire prévoit l'approbation d'une nouvelle loi organique pour Luanda, visant à établir une nouvelle forme de gouvernance, la plus proche des citoyens et de leurs problèmes.

"Ce statut sera un pacte important pour la mise en place progressive du pouvoir local. Ce processus préconise la décentralisation financière et administrative, cherchant une plus grande efficacité des résultats et l'efficience dans l'exécution des programmes gouvernementaux pour la satisfaction des citoyens", a-t-il souligné.

A l'occasion, le premier secrétaire élu, Adriano Mendes de Carvalho, a remercié la confiance que lui a confiée les délégués et a appelé à l'unité et la cohésion des militants. Il a exprimé sa disponibilité totale dans l'accomplissement des tâches, dans le cadre des grands défis futurs.

Adriano Mendes de Carvalho a déclaré qu'il ferait tout en sorte que le MPLA se présente de nouveau en force à Luanda aux prochains engagements électoraux.

Intervenant à l'occasion, Higino Carneiro, qui cesse les fonctions de premier secrétaire provincial du MPLA à Luanda a déploré la façon irresponsable d'écrire, divulguer et diffamer les gens sur les réseaux sociaux, remettant en cause le bien-fondé des structures et la cohésion du MPLA.

"Tout cela se propage mécaniquement et automatiquement, sans aucune réflexion sur les conséquences de ces messages involontaires et nuisibles. La grande majorité des informations divulguées est fausse ", a-t-il dit.

Le premier secrétaire sortant a également déclaré que de nombreux messages sont souscrits par de faux militants du MPLA qui utilisent et abusent de la convenance du parti.

Higino Carneiro se demande si ces personnes sont des militants du parti, car les militants doivent s'exprimer dans les comités d'action, afin de faire parvenir leurs préoccupations, opinions et propositions, et non sur les réseaux sociaux.

La IVe conférence provinciale extraordinaire du MPLA a eu comme agenda de travail la présentation de la situation politique et partisane de la province de Luanda, l'élection du premier secrétaire provincial, entre autres.