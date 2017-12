Angola: Une réunion tripartite conduit João Lourenço à Brazzaville

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté ce samedi matin, Luanda, à destination de Brazzaville, en République du Congo, pour participer à une réunion tripartite visant analyser la paix en RD Congo.

A Brazzaville, les Chefs d'Etat de l'Angola, João Lourenço, du Congo, Denis Sassou Nguesso, et la RD Congo, Joseph Kabila, se réuniront au début de l'après-midi le samedi, étant prévu à l'ordre du jour la situation actuelle en RDC.

La rencontre fait partie des efforts visant à assurer la paix, la stabilité et la coopération en RD Congo et dans la région des Grands Lacs, avec la participation des pays voisins, des organisations régionales et les Nations Unies.

Au cours de la visite de travail de quelques heures dans ce pays, João Lourenço tiendra une réunion avec son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour analyser le renforcement de la coopération bilatérale.

Pour accompagner le Président de la République dans cette missione, une délégation gouvernementale dirigée par le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, séjourne déjà à Brazzaville, dans le cadre de l'affermissement des liens d'amitié, l'analyse et la révision de certains projets communs et la sauvegarde du bon voisinage entre les deux états frontaliers.

À l'heure actuelle, la coopération est axée sur les secteurs du pétrole, de l'agriculture, de la justice, de la pêche, de la culture, de la défense, des télécommunications et des finances.

Les deux républiques ont déjà des liens étroits d'amitié et de coopération depuis le début de l'indépendance de l'Angola proclamée le 11 novembre 1975, ainsi qu'au niveau des organisations régionales et internationales que les deux font partie comme la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL ), la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), l'Union africaine (UA) et d'autres.

C'est la troisième visite officielle du Président João Lourenço au cours des 15 derniers jours, après avoir été à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour le 5e Sommet de l'Union africaine - Union européenne et en Afrique du Sud en visite d'Etat.