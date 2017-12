Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 (10è journée)/Séwé-Stade - Objectif victoire pour Séwékés et Yéyés

En ce qui concerne le Stade d'Abidjan, c'est au petit trot que le champion d'Afrique 1966 avance. Et la marche pourrait être glorieuse en cas de victoire ce soir. Après ses revers contre l'Asec (0-5), l'Asi (0-2) et l'Africa (1-3), les Yéyés se sont repris contre la Soa (2-0) puis dernièrement Gagnoa (1-0). Les stadistes ont quasiment juré de renouer avec le succès. Les Séwékés sont donc avertis.

Côté "Yéyés", les récents succès respectivement face à la Soa (2-0) et Gagnoa (1-0) éloignent désormais les protégés du président Luc Aduo de la zone de turbulence. Une autre performance similaire, ce samedi, permettrait aux bleu et rouge de faire un bond prodigieux vers le haut du tableau.

