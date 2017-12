Cote d'Ivoire: Développement des Energies renouvelables - La SFI engage les débats

Le ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables Thierry Tanoh sera le conférencier principal de ce séminaire, qui enregistrera la présence des hauts représentants des banques, sociétés, agences, les représentants d'institutions financières et donateurs de fonds internationaux.

Cet atelier permettra aux participants d'apporter des contributions au cours des échanges et des sessions interactives. « En outre, les résultats de cet atelier seront reversés à des groupes de travail qui vont élaborer une feuille de route au cours des mois à venir sur les politiques clés, les actions du marché et les investissements ainsi que les innovations financières pouvant être utilisées pour débloquer les investissements privés dans les énergies renouvelables », explique la Sfi.

La Société financière internationale (Sfi) filiale du groupe de la Banque mondiale, explorer et discuter des moyens de développer les opportunités et débloquer les investissements privés dans les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire.

