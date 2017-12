Cameroun: Gouvernement - Les raisons de l´arrestation de Patrice Nganang à Douala

Si ces propos du ministre ont l´avantage de renseigner, 48 heures après, l´opinion nationale et internationale sur le lieu détention de Patrice Nganang et sur les faits qui lui sont reprochés, ils font pâlir d´ inquiétude quant au sort à lui réservé dans les prochains jours.

Selon le ministre Issa Tchiroma, "l'interpellation de monsieur Nganang est survenue à la suite d'une promesse de mort sur la personne du Chef de l'État camerounais, proférée par l'intéressé à travers un message posté sur sa page Facebook, le 3 décembre 2017 à 19 heures 27 minutes". Le ministre a vite fait de préciser " qu´on n'a pas arrêté un écrivain. On a arrêté un compatriote camerounais qui est en rupture de banc avec les lois de la République. "Patrice Nganang est actuellement en exploitation dans les services de Police, où il a requis et obtenu le bénéfice de l'assistance d'un avocat, conformément aux lois et règlements en vigueur au Cameroun», a-t-il alors renseigné.

Et c´est à l´avocat Emmanuel Simh à qui incombe la lourde tâche de l´assister. Il a pu tardivement rencontrer son client, resté au secret et sans se laver pendant deux jours. "Patrice Nganang, raconte-t-il, se considère comme un prisonnier d´opinions. camer.be En temps qu´intellectuel libre, il peut utiliser des propos qui sont des propos d´un écrivain qu´on ne peut pas lire de la manière la plus plate qui serait la nôtre. En tout cas, je peux vous dire qu´il est serein et qu´il est prêt à faire face à ses enquêteurs. Patrice Nganang se porte bien et n´a pas été torturé".

Nos sources indiquent que c´est depuis 10 heures ce matin qu´il se fait entendre sur procès-verbal à la police judiciaire, avant son éventuel transfèrement à la prison camer.be centrale de Kondengui. Celles-ci renseignent aussi que la procédure enclenchée contre Patrice Nganang a été initiée par le ministère public et non par le président Paul BIya lui-même, et se fonde sur l´article 153 du code pénal qui traite de l´outrage au président de la république.

Autre chose que le gouvernement pourrait reprocher á l´écrivain et activiste, la détention de deux passeports. " Au moment de son interpellation, monsieur Nganang était en possession de deux passeports : un passeport ordinaire camerounais et un passeport des États-Unis d'Amérique".

Affaire à suivre!