Sénégal: Festival de cinéma - A Saint-Louis, le documentaire retrouve de la lumière

Avec la 4ème édition du Festival du film documentaire de Saint-Louis, organisé du 4 au 9 décembre, ce genre cinématographique a retrouvé un regain d'intérêt. D'où le choix de la réalisatrice Safi Faye comme invitée d'honneur.

L'évènement est d'envergure internationale. Le 4ème Festival du film documentaire de Saint-Louis, qui s'est déroulé du 4 au 9 décembre, a servi de pont de convergence annuelle des professionnels du film documentaire africain et des cinéastes en provenance du monde entier ayant tourné sur le continent. Pour les organisateurs, Docmonde, les Films de l'Atelier, Sunuy films, Krysalide Diffusion, Lumière du Monde, en partenariat avec l'Université Gaston Berger, l'Institut français de St-Louis.., « au-delà de l'intérêt cinématographique du festival qui est évidemment essentiel, cet événement vise à soutenir avec conviction le dialogue interculturel.

Il s'agit bien de contribuer en priorité au rayonnement de la culture documentaire africaine sur l'ensemble du continent et au-delà ». Ce rendez-vous annuel réunit plus de 80 de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africains et européens autour de rencontres de coproduction, d'ateliers d'écritures et de conférences. Des cinéastes, des producteurs, des diffuseurs (télévisions, festivals), des institutionnels, ainsi que des journalistes africains et européens. Ces professionnels sont venus, cette année, de 14 pays : Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Suisse et Togo.

Cette 4ème édition du Festival a été rythmée par des projections-débats en plein air dans une dizaine de quartiers de la ville, dans des établissements scolaires, au Crds, au Château, à l'Institut français et à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis autour d'une programmation de 50 films documentaires, d'hier et d'aujourd'hui, dont une sélection officielle compétitive. Des projections-débats qui rassemblent tous les ans près de 10.000 spectateurs.

18 projets de films présentés

Le Festival, c'est également les 15e Rencontres « Tënk » de coproduction autour de 18 nouveaux projets de films-documentaire en écriture portés par de jeunes auteurs africains. Sur ce registre, le Sénégalais Mamadou Moustapha Sangharé a présenté son projet de film intitulé « Sur le chemin d'Haïti ». Le jeune réalisateur y évoque la détresse des enfants en difficulté scolaire. Ainsi, la trame du film repose sur la place de l'enfant, de l'adolescent dans le système éducatif.

« Haïti nous renvoie à tout le système scolaire sénégalais secoué par les grèves répétitives, les classes surchargées, le manque de formation des professeurs, les abris provisoires devenus salles de classe, etc. Dans son dispositif de tournage, Sangharé va s'appuyer sur son expérience d'enfant en difficulté en faisant une immersion au cœur des préoccupations de ces jeunes avec des discussions. « Je vais raconter mon histoire et celle de ces enfants », a expliqué le réalisateur.

Pour l'enseignant, critique cinéma, Baba Diop, « l'intérêt du film est de donner toute la parole aux élèves qui analysent, jugent avec leur point de vue, leur regard sur le système scolaire ». Pour sa part, le producteur Sébastien Tendeng a jugé que le film est éminemment politique car interrogeant le contenu que l'on enseigne depuis la colonisation et qui n'est pas adapté aux enfants. De quoi ajouter au coup de gueule de Sangharé. « Nous n'apprenons pas suffisamment sur nous-mêmes. Nous apprenons plus sur les autres », a-t-il déploré.

Autre préoccupation de réalisateur, celle du Togolais Yannick Edoh Glikou. Il braque sa caméra sur la problématique de l'émigration au travers de son film « Shengen, ouvre-toi ». La trame se déroule entre frustrations, colère, joie, avec des parcours contrariés.

A Lomé, la capitale togolaise, les agences d'émigration pullulent dans chaque quartier et à tous les carrefours. Pour mieux analyser le phénomène, Yannick E. Glikou pose son poste d'observation dans celle de Fo Mike. Il est « facilitateur » et « négociateur ». Son travail consiste à instruire les dossiers des candidats à l'émigration auprès des chancelleries occidentales (France, Usa, Canada, etc.) Entre les quatre murs de l'agence, le réalisateur pose sa caméra pendant plusieurs jours et recueille les histoires des candidats. « Ce dispositif nous permet de croiser différents destins et d'entendre des histoires qui nous parlent de la situation du pays et du continent », a commenté Yannick E. Glikou. Pour porter le mécontentement des différentes candidatures, le réalisateur utilise beaucoup de plans fixes car les gens seront dans la confidence. Pour sa part, le réalisateur algérien Redha Menassel a posé un regard sur le rétroviseur avec son film « Black decade, musica non grata » en référence à la décennie sombre que l'Algérie a vécu dans les années 1990.

En 1991, Redha a 12 ans quand il découvre les rythmes endiablés de la musique métal au moment même où les premières exactions du Fis (Front islamique du salut) terrorisent la capitale. Peu à peu, il se laisse submerger par cette musique alors que les attentats et assassinats sèment l'horreur dans toute l'Algérie. Comme un exutoire, les jeunes s'orientent de plus en plus vers cette expression artistique. C'est dans ce climat de terreur et parallèlement à la montée en puissance des intégristes religieux barbus que le mouvement des métaux chevelus investit la place publique. Aujourd'hui, Redha est journaliste et toujours fan de musique « Metal ». Il souhaite revenir, avec les principaux protagonistes de l'époque, sur ce mouvement de résistance culturelle qui a opposé deux conceptions, deux idéologies. « Le terrorisme a été vaincu militairement mais pas dans les esprits », a lancé le réalisateur qui s'est donné comme crédo : la musique pour oublier l'horreur.