Sénégal: Baccalauréat - Mary Teuw Niane veut une Commission nationale dédiée à la réforme

Un séminaire sur la réforme du baccalauréat se tient à Saint-Louis. Une occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'émettre le vœu de voir une Commission nationale réfléchir sur la réforme de cet examen.

Lors d'une rencontre, ouverte le 7 décembre 2017, à Saint-Louis et centrée sur la réforme du baccalauréat, Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a plaidé pour la mise en place d'une Commission nationale chargée de réfléchir sur cette réforme. D'emblée, il a rappelé la dimension historique de ce diplôme qui permet, selon lui, « de comprendre toute la valeur symbolique, émotionnelle et sociale de ce parchemin ».

Mieux, il a souligné qu'il y avait « autour de son organisation une forme de solennité qui mobilise les familles, les pouvoirs publics et les médias ». En effet, dans son approche, le ministre a estimé que même si le bac a connu plusieurs réformes, il serait important de s'interroger sur les déterminants sociologiques, socioculturels, académiques et même économiques de ce diplôme. Aussi, urge-t-il de voir le lien à établir entre l'obtention du bac, les études supérieures, le marché de l'emploi et les besoins socio-économiques.

« Nous devons nous poser la question à savoir si le bac ou les bacs préparent-ils à l'acquisition de savoirs et de savoir-faire dont notre économie a besoin pour atteindre les objectifs d'émergence ? », s'est interrogé le Pr Niane. En plus, pour lui, il faut travailler à permettre au système de formation et de recherche-innovation d'être en cohérence avec les curricula des systèmes d'enseignement secondaire et universitaire.

L'an dernier, cet examen a été éprouvé avec les nombreux cas de fuites notés, avec surtout l'utilisation des réseaux sociaux. Mais, le Pr Babou Diaham, Directeur de l'Office du bac, a souligné que la tenue de ce séminaire était programmée de longue date. Même si, a-t-il ajouté, « face au développement des réseaux sociaux, il faut réfléchir à cet examen afin d'arriver à une certaine fiabilité, pour une crédibilité du baccalauréat qui passera par un renouveau du système éducatif ».

Sur cette lancée, Mary Teuw Niane a souligné que les fuites de cette année ont quelque peu contrarié « [leurs] projets, car il a fallu attendre la stabilisation des procédures administratives et judiciaires en cours pour avoir une claire perception des implications et responsabilités de ce qui, le plus souvent, constitue de la délinquance de droit commun et qui ne met pas en cause l'enseignant es-qualité, mais qui incrimine l'individu avec ses turpitudes et son inclination à la malfaisance ».

Prenant part à cette rencontre, les conseillers techniques en charge de l'éducation, le Pr Boubacar Sy de la Présidence de la République, et Babou Diop de la Primature se sont réjouis de cette initiative qui doit permettre de réformer le premier diplôme universitaire.