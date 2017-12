Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Le patriotisme de Soodhun a sauvé le pays»

En ce qui concerne le salaire minimum, Pravind Jugnauth a fait savoir que cette décision est historique et a salué les syndicats et le patronat qui ont été ouverts aux discussions. «Nous avons une volonté d'améliorer le sort des travailleurs, surtout ceux au bas de l'échelle» a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a commencé par saluer Showkutally Soodhun, qu'il qualifie comme «un pilier du parti» qui a été la cible de l'opposition. Il a salué sa négociation auprès de l'Arabie saoudite pour aider le pays. Pravind Jugnauth a ensuite enchaîné sur Veekram Bhunjun qui, selon lui, a bien calculé son coup. «Il a choisi le mois de décembre pour mettre son affaire en cour pour bloquer le pétrolier de Maurice afin d'étrangler le pays» a-t-il fustigé, précisant cependant qu'il ignore où se trouve la Haute cour de Karnataka. Heureusement, dit-il, que Showutally Soodhun était là bas et a négocié avec les plus hauts sommets de l'état et même en tant que simple député, il a réussi à éviter une crise.

Lors de son discours après le dernier comité central du MSM de l'année, Pravind Jugnauth a passé son année en revue et s'est particulièrement attardé sur deux points : l'affaire Betamax et le salaire minimum.

