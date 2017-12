Ile Maurice: Travailleurs bangladais - Une exploitation pas près de s'arrêter

Même s'ils ne travaillent pas lors des jours fériés et les dimanches, on leur aurait interdit d'aller se promener. «Il faut rester à la maison. Nous n'avons pas le droit de sortir.» Outre leur travail normal, ils ont aussi des heures supplémentaires.

L'autre étranger, 31 ans, confie, lui, qu'il a manqué la naissance de son troisième enfant. «Elle a cinq jours. Mon épouse m'a envoyé des photos d'elle. Regardez comme elle est belle. On parle avec nos familles au téléphone mais ce n'est pas pareil. Nous voulons être à leurs côtés lors des anniversaires. Nos enfants grandissent et nous ne sommes même pas là pour les voir.»

L'un d'eux, 28 ans, indique que l'agent leur a dit qu'il connaissait un haut cadre du ministère du Travail mauricien, qui s'occupe des permis. «Il a rencontré mon père et lui a fait croire qu'on trouve du travail facilement à Maurice et que je pourrais me faire plein d'argent. J'ai déboursé plus de Rs 150 000 pour les frais.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.