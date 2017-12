Ile Maurice: Rodrigues - Les «take-away» bientôt bannis

Ces trois dernières années, les autorités de l'île ont banni l'utilisation des sacs en plastique, réglementé la pêche à l'ourite et, à compter du 1er janvier, interdit d'importer des véhicules de plus de 7 ans.

Les participants auront à travailler sur la conception, le développement et la présentation des alternatives en présentant un projet. Ils seront évalués selon des critères bien définis: Les produits alternatifs devront être à un prix abordable, écologiques, esthétiques et innovants.

Nouvelle étape pour une île Rodrigues plus propre. De nouvelles mesures seront en vigueur en 2018 concernant l'utilisation et la vente des boîtes à repas en polyéthylène (communément appelées take-away) utilisées pour de la nourriture à emporter.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.