Ile Maurice: Miss University Africa - Une Mauricienne à l'honneur au Nigeria

Lorraine Nadal, couronnée lors de la finale de la 5e édition de Miss University Africa au Obi Wali International Conference Centre de Port Harcourt au Nigeria, est encore sur un petit nuage. En raflant la couronne aux représentantes de 53 autres pays, elle devient la première Mauricienne à remporter un concours de beauté à l'international, toutes proportions gardées.

C'est le 2 décembre que la Mauricienne a été couronnée Miss University Africa. «C'est avec une grande fierté et un honneur que je porte cette couronne sur laquelle se trouve également le drapeau mauricien. C'est un grand pas pour Maurice au niveau des concours de beauté à l'international», confie la reine de beauté.

De retour au pays depuis mardi dernier, la jeune femme, âgée de 22 ans, se dit prête à assumer ses fonctions. «Miss University Africa est un concours qui célèbre la beauté et l'intelligence et qui promeut aussi l'éducation de la jeune fille en Afrique, en sachant qu'il y a beaucoup de discrimination et de problèmes sur ce continent. Durant une année, j'ai donc pour mission de parcourir l'Afrique en prônant l'éducation de la jeune fille. J'ai hâte de commencer. Je serai appelée à rencontrer les personnalités de différents pays, justement pour encourager les jeunes filles à connaître leurs droits, notamment celui d'avoir accès à l'éducation et qu'elles peuvent aller au-delà des barrières et des stéréotypes. L'éducation permet de construire une nation», explique la jeune femme.

Ambassadrice des universités africaines, Lorraine Nadal sera également une représentante de Maurice. «L'île Maurice me suivra partout dans tous mes déplacements. Je pourrai prôner les valeurs mauriciennes avec les principes de Miss University Africa.» La jeune femme garde cependant les pieds sur terre. «Ce n'est pas parce que je suis une reine de beauté que je ne peux pas me mettre au service des autres. Au contraire, je veux utiliser cette renommée pour aider les autres».

Avec son manager Hans Dax, Lorraine Nadal compte lancer le concours Miss University au niveau national. «Nous souhaitons y inclure toutes les universités de Maurice et collaborer avec des associations qui souhaitent promouvoir l'éducation de la jeune fille. À Maurice nous avons l'éducation gratuite et nous devons exploiter cet avantage pour que la nation mauricienne soit encore plus florissante», explique-t-elle. Sa première mission s'effectuera après les fêtes. Elle s'envolera ainsi pour le Ghana en début d'année.

En quelques mots

Benjamine d'une famille de trois enfants, Lorraine Nadal a reçu son diplôme en octobre dernier. Elle a fait des études en gestion et en formation à l'entrepreneuriat à l'université de Maurice. «Ma famille m'a toujours encouragée dans mes projets et surtout pour les préparatifs de ce concours», souligne Lorraine Nadal. La jeune femme se dit passionnée de lecture, de sports et de cinéma. Lorraine Nadal a pour projet de mettre sur pied sa propre entreprise dont l'objectif sera de promouvoir la femme