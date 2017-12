Angola: Le Président de la République arrive à Brazzaville pour un mini-sommet sur la RDC

Brazzaville — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce samedi, à Brazzaville, pour participer avec ses homologues de la République du Congo et la RDC, à un sommet tripartite sur la situation dans ce dernier pays.

C'est le deuxième déplacement de João Lourenço à la capitale congolaise dans un espace de moins de trois mois.

La première a eu lieu au 19 octobre à l'occasion du VIIe Sommet de la CIRGL, au cours duquel le Président angolais a passé le relais de la présidence tournante de l'organisation, qu'il détenait depuis 2014 à son homologue congolais, Denis Sassou.

João Lourenço a été reçu à son arrivée à Brazzaville par son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, avec lequel il a tenu une réunion bilatérale au Palais présidentiel avant le mini-sommet tripartite.

Le 19 octobre, il 'est réalisé également dans la capitale congolaise, la huitième réunion de haut niveau du mécanisme régional de supervision du cadre de paix, sécurité et coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs avec la présence des représentants de l'ONU et de l'Union africaine.

Cette rencontre a été dominée par les questions liées à la stabilité et sécurité en RDC, en République Centrafricaine, au Burundi, au Soudan et au Soudan du Sud et les moyens de lutter contre les foyers d'instabilité, en particulier les forces négatives de l'ADF, FDLR et de l'ancienne M 23 dans le premier pays.

Ce sommet intervient à un moment de pression interne et externe intense sur le président Joseph Kabila pour organiser enfin les élections menant à une transition pacifique du pouvoir.

Du point de vue politique, la situation interne du pays est caractérisée par des foyers d'instabilité militaire, provoqués par des groupes armés, principalement dans l'est du pays et par des manifestations de l'opposition et de la société civile.

Joseph Kabila, qui a succédé à son père, Laurent-Désiré Kabila, décédé en 2001, a pris ses fonctions de président de la République le 6 décembre 2006, après avoir remporté les premières élections générales en 40 ans.

Dès lors, il a engagé un processus de paix, avec des promesses d'élections, qu'il ne respecte pas, en refusant de quitter le pouvoir, à la fin de son second et dernier mandat, le 20 décembre 2016, selon la Constitution, ce qui l'empêche de concourir pour un troisième mandat.

Un compromis entre les principaux acteurs politiques conduit la Commission électorale nationale indépendante à annoncer un nouveau calendrier électoral, qui établit finalement l'élection du président de la République pour le 23 décembre 2018.