Congo-Brazzaville: Sécurité - Tripartite RDC-Congo-Angola à Brazzaville

Le Rassemblement de l'opposition, qui rejette ce calendrier, demande le départ de M. Kabila dès la fin de l'année. Toute manifestation de l'opposition reste interdite et réprimée. La réunion de Brazzaville intervient au lendemain de la mort de 15 Casques bleus tanzaniens dans l'est de la RDC, tués dans une offensive attribuée aux miliciens ougandais musulmans des ADF.

Les présidents Denis Sassou Nguesso (Congo), Joao Lourenço (Angola) et Joseph Kabila (République démocratique du Congo) doivent aborder des questions "de paix, de sécurité, d'échanges commerciaux", a-t-on ajouté de source diplomatique à Kinshasa. Jeudi, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, avait fait la courte traversée de Brazzaville à Kinshasa pour rencontrer le président Kabila. Voisins de la RDC, le Congo et l'Angola suivent de près les différentes différentes crises qui agitent leur grand voisin.

