Angola: La FAF justifie l'embauche du Serbe Srdjan Vasiljevic

Dans l'entre-temps, il espère que le nouvel entraîneur soit en mesure de gérer la pression, d'avoir la capacité innovante et de transmettre la confiance au groupe. Srdjan Vasiljevic, 44 ans, sera assisté par son compatriote Miroslav Maksimovic, entraîneur des équipes de jeunes de Petro de Luanda et l'angolais Silvestre Pelé.

Selon le président de la FAF, Artur de Almeida, qui s'exprimait vendredi dans une conférence de presse destinée à présenter l'entraîneur, plusieurs facteurs étaient à la base du lien contractuel avec le Serbe, y compris le professionnalisme, la nécessité d'obtenir des résultats à la CHAN et principalement de qualifier l'Angola pour la phase finale de la CAN 2019.

