Congo-Kinshasa: Attaque contre les Casques bleus à Beni - La MONUSCO et les FARDC préparent une réponse conjointe

Les présidents de la RDCongo, du Congo et de l'Angola se sont retrouvés samedi à Brazzaville pour… Plus »

Jamais une mission onusienne dans le monde n'a subi une telle attaque qui reste sans précédent dans l'histoire de l'ONU en termes de victimes et des blessés. Cette attaque apparemment planifiée aurait débuté, d'après des sources militaires, en fin de journée. Pendant près de quatre heures et dans un black-out total, sans contact avec leur direction, les éléments de la Monusco, pris par surprise, étaient obligés de riposter. Les assaillants voulaient, avec cet assaut, prendre le contrôle de cette base opérationnelle de la Brigade d'intervention de la Monusco, sans succès. Les éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc), positionnés de l'autre côté du pont Semuliki au PK40, à une dizaine de kilomètres, étaient bien obligés d'intervenir.

