Congo-Brazzaville: CIRGL - Rencontre à Brazzaville entre Denis Sassou N'Guesso, Joseph Kabila et Joao Lourenço

Les présidents de la RDCongo, du Congo et de l'Angola se sont retrouvés samedi à Brazzaville pour… Plus »

Les trois chefs d'Etat ont exprimé leur satisfaction suite à l'aboutissement du processus électoral au Kenya avec l'élection du président Uhuru Kenyatta, mais au regard des tensions qui l'ont suivi, ils appellent les parties à privilégier le dialogue. Ils sont préoccupés par la persistance des violences en République centrafricaine et demandent à la communauté internationale, dont les forces stationnent sur le terrain, de continuer à œuvrer à la stabilisation et à la réconciliation nationale dans ce pays.

Le communiqué de presse publié à l'issue de la rencontre passe en revue les questions d'intérêt régional, africain et international et souligne la volonté des trois dirigeants d'œuvrer à la consolidation des relations qui unissent leurs pays. Denis Sassou N'Guesso, Joseph Kabila et Joao Manuel Lourenço ont ainsi salué la tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du sommet Union africaine-Union européenne et les engagements pris par les deux parties sur la crise migratoire et le trafic des êtres humains.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.