Congo-Brazzaville: Circulation à Brazzaville - L'arrêt de bus de la rue Moundzombo à Ouenzé fait obstruction

Non seulement ils obstruent la rue, ils font leur miction à ciel ouvert, contre les murs ou dans le caniveau et même contre les pneus de leurs propres véhicules devant une source d'insalubrité, annihilant ainsi les efforts de ces habitants qui se dépensent régulièrement pour maintenir en bon état cette rue.

En effet, chargeurs, contrôleurs, chauffeurs de bus dictent la loi et se comportent en « maître des lieux ». « Ils stationnent leurs véhicules devant les entrées de parcelles de particuliers et peuvent attendre les clients pendant une très longue durée. Ils manœuvrent avec leur véhicule dans cet espace de moins de douez mètres de large, heurtant même les murs, sans crainte », se plaignent les habitants.

C'est une scène à la fois chaotique et surréaliste, qui se déroule dans la rue Moundzombo, entre les avenues Bouetambongo et Miadeka, dans le 5e arrondissement.

