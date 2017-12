Les présidents de la RDCongo, du Congo et de l'Angola se sont retrouvés samedi à Brazzaville pour… Plus »

Calixte Nganongo, a ajouté le conférencier, est une légende en matière de sport et particulièrement de volleyball. Il a joué à un très haut niveau, capitaine des Diables rouges, de Cara, directeur technique national, entraîneur des Diables rouges. « Il est toujours resté à l'écoute de la jeunesse et il nous a toujours aidés. », a-t-il précisé.

Il a, par ailleurs, expliqué que cette compétition a une importance capitale dans la mesure où elle constitue un tremplin pour les jeunes volleyeurs à une préparation au sport d'élite d'autant plus que son but est d'occuper et d'éduquer les jeunes par des loisirs sains. « La compétition permet un brassage entre les jeunes de plusieurs pays, leur permettant de se connaître et de mesurer leur niveau de performance », a précisé l'organisateur.

