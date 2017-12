Sénégal: Etat-civil - La mairie de Tambacounda organise une audience spéciale pour les élèves de CM1 et CM2

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Le secrétaire municipal a salué le soutien du président du tribunal, qui s'est déplacé jusqu'à la mairie avec un greffier et de toute une équipe pour y faire tout le travail nécessaire, et "délivrer les pièces le même jour".

Il a expliqué qu'en lieu et place des audiences foraines que la mairie organisait ces dernières années et qui provoquaient un "rush" qu'elle ne pouvait maîtriser, la municipalité a décidé, cette-fois-ci, en rapport avec le tribunal départemental, de "donner la priorité aux élèves en classe d'examen" ou juste avant.

A ce jour, 18 écoles ont présenté leurs dossiers, et 11 d'entre elles sont prévues de passer ce samedi et dimanche, et le reste samedi prochain, a-t-il expliqué.

"C'est une audience spéciale dédiée aux élèves de CM1 et de CM2 en classe d'examens ou dans l'antichambre de la classe d'examens", a indiqué à l'APS le secrétaire général de la mairie, Mamadou Diallo. Cette opération qui a coûté 1,3 million à la mairie, se déroulera en deux phases, à savoir ce week-end et le suivant, a-t-il noté.

Tambacounda — La mairie de Tambacounda organise ce samedi et dimanche une audience spéciale visant à doter de pièces d'état civil les élèves de CM2 et de CM1 qui n'en avaient pas a constaté, l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.