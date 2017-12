Ouganda: Réaction de l'armée après la mort de 15 casques bleus en RDC

Autre réaction, celle des Etats-Unis qui condamnent fermement cette attaque contre les soldats de la paix. Washington fait part de son engagement total à soutenir la Monusco dans ses efforts pour protéger les civils contre la violence, prévenir les atrocités et soutenir la paix et la stabilité en RDC.

En Tanzanie, dans un communiqué publié la nuit de vendredi à ce samedi, à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, le président tanzanien, John Magufuli s'est dit « choqué » et « attristé » par cette attaque contre une base de l'ONU dans l'est de la RDC. Les 15 victimes sont toutes des soldats tanzaniens.

#RDC #Beni : @_icglr condamne l'attaque contre les casques bleus tanzaniens, appelle à la "neutralisation des ADF et autres groupes armés" de l'est du Congo pic.twitter.com/gXKT8AjEBo

Dans un communiqué, le CIRGL condamne l'attaque contre les casques bleus tanzaniens et appelle à la « neutralisation des ADF et autres groupes armés » de l'est de la RDC.

