Bénin: Saisies de médicaments chez un député proche de l'opposition

Au Bénin, l'opération menée depuis jeudi contre le trafic des faux médicaments se poursuit. La police perquisitionne depuis cet après-midi, un magasin appartenant au député Mohamed Atao Hinnouho, proche de l'opposition. Hier déjà, la police béninoise a saisi des centaines de cartons de présumés médicaments contrefaits au domicile du parlementaire. Tout est parti des révélations d'un suspect interpellé qui a indiqué à la police que son fournisseur est l'épouse du député.

La perquisition vendredi 8 décembre a démarré à 16h et s'est achevée à 1 h ce samedi. Des centaines de cartons ont été saisis et emportés à bord de camions. On apprend de bonne source qu'ils seront pesés dans la journée pour en connaître le poids exact.

Sur le contenu des cartons, Maître Alfred Bocovo, un des cinq avocats du député déclare à RFI que « seule une expertise pourra dire qu'il s'agit de médicaments contrefaits ou non ».

Au cours de la perquisition, des supporters du député ont brûlé des pneus et des troncs d'arbre perturbant la circulation sur les voies pavées. Le secteur est calme ce samedi.

Jeudi, après la perquisition manquée, la police avait convoqué le député et à sa compagne pour « obstruction et entrave ». Monsieur et Madame Atao ne se sont pas encore présentés. Pendant l'opération de vendredi, tous deux étaient absents.