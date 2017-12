Burkina Faso: Une lettre pour Laye - François sera entendu... le 13 décembre

billet

Cher Wambi,

Te souviens-tu de ce qui s'est passé à la date du 18 juillet 2006 dans les arcanes de la justice burkinabè ?

Au cas où tu ne te le rappellerais plus, sache que c'est ce jour-là que Wenceslas Ilboudo, le juge d'instruction en charge du dossier de l'assassinat de Norbert Zongo, avait signé la fameuse ordonnance de non-lieu en faveur de l'adjudant-chef Marcel Kafando, l'unique inculpé qu'il avait sous la main. Cette mesure avait été prise parce que le sergent-chef de l'armée de l'air Jean Racine Yaméogo, seul témoin à charge dans cette affaire, s'était rétracté le 31 mai 2006 lors de la deuxième confrontation avec l'inculpé.

Ce jour-là, comme pris d'une soudaine amnésie, ce personnage-clé du dossier n'était plus sûr de rien. Alors que Marcel Kafando soutenait mordicus que c'était le 13 décembre qu'il avait rencontré son frère d'armes dans un restaurant à Ouagadougou, Jean Racine Yaméogo, lui, ne savait plus si c'était exactement le 12 ou le 13 décembre 1998 que cette rencontre avait eu lieu. Le doute bénéficiant à l'accusé, Marcel Kafando avait donc bénéficié d'un non-lieu.

Du coup, le dossier avait été consigné au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour une période de 10 ans au cours de laquelle il ne devait être rouvert qu'à la survenue d'éléments nouveaux. Au-delà de cette échéance, le dossier Norbert serait définitivement clos juridiquement.

On en était à ce point précis de l'histoire, à seulement 2 ans de la forclusion du dossier Norbert Zongo, lorsque le peuple burkinabè s'est insurgé en octobre 2014 contre le régime Compaoré, qu'il a renversé.

Le gouvernement de la Transition avait, d'autorité, «par le fait du Prince», dixit Michel Kafando, alors président de la Transition, ordonné la réouverture du dossier Norbert Zongo. C'est dans le cadre de cette nouvelle instruction que la justice burkinabè a lancé le 5 mai 2017 un mandat d'arrêt international contre M. Paul François Compaoré, soupçonné «d'incitation à assassinat» dans le cadre de ce dossier.

Six mois après l'émission du mandat, et alors que François Compaoré avait même nié l'existence de ce document, il a été cueilli précisément le dimanche 29 octobre 2017 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, à Paris, alors qu'il revenait d'Abidjan. Présenté dès le lendemain à un juge, le «petit président» a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Les effets de ce contrôle judiciaire sont :

- la confiscation de ses passeports, quatre au total ;

- l'interdiction de quitter le territoire français ;

- l'obligation de pointer chaque quinzaine au commissariat de police de son arrondissement de résidence ;

- l'obligation de notifier tout changement de domicile.

Depuis cette arrestation, le Burkina Faso disposait d'un délai de 20 jours pour envoyer sa demande d'extradition aux autorités françaises.

Saisissant la balle au bond, il a ainsi fait parvenir par la voie diplomatique la copie avancée de la demande d'extradition qui a été suivie, quelques jours plus tard, de la copie originale qui vaut saisine officielle du juge français chargé de l'extradition.

Le 4 décembre, cette demande d'extradition a été notifiée à François Compaoré. La première audience dans le cadre de cette procédure d'extradition est prévue se tenir, tiens-toi bien, cher Wambi, le 13 décembre 2017 à 14h00 devant la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. On attend donc de voir ce qui sortira de cette instruction sur les bords de la Seine.

Toujours sur le plan judiciaire, tu te rappelles également, cher cousin, que le premier président de la Cour de cassation avait procédé à la nomination des magistrats devant siéger à la Haute Cour de justice ! Eh bien, sache que tous ces magistrats doivent en principe, ce vendredi même, se retrouver pour discuter des modalités de relance du procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. En mai dernier, ce jugement avait été renvoyé sine die, le temps de revoir la loi régissant cette juridiction pour la conformer aux standards internationaux, notamment par la prise en compte du principe du double degré de juridiction. Il se pourrait, cher Wambi, que la date du procès soit déterminée aujourd'hui même par les juges.

Enfin, sur le plan judiciaire, je voudrais te signaler, cher cousin, que la chambre de contrôle de l'instruction a bouclé l'audience de confirmation des charges dans le cadre du dossier du coup d'Etat de septembre 2015. La conséquence en est la levée du dispositif sécuritaire renforcé qui était en place devant la justice militaire.

Il ne reste plus que la rédaction de l'arrêt de renvoi ainsi que les différentes notifications aux parties pour que ce procès puisse être programmé.

Cher Wambi, à Gaoua où aura lieu la célébration nationale, à Laye et dans les autres localités du pays, le Burkina célèbre le lundi 11 décembre 2017 le 57e anniversaire de son indépendance. L'Observateur paalga y reviendra sans doute de long en large dans ses prochaines livraisons. Au sujet de notre accession à la souveraineté internationale, pour parler « gros français », un de nos compatriotes qui doit avoir fait l'école coloniale me presse depuis quelque temps d'une question qui lui taraude l'esprit : la Haute-Volta a-t-elle eu un hymne national autre que le «Fière Volta de nos aïeux» et le «Ditanyè» actuel ? Car, se souvient-il, au primaire, on leur avait appris une chanson qui commençait, si sa mémoire ne le trahit pas, par ces phrases :

«Voici l'indépendance, Haute-Volta, fais-nous confiance

Tous unis pour te chérir, nous serons aussitôt à ton service

Haute-Volta, nous te ferons, notre cœur, notre courage

Car c'est pour toi que nous vivons... »

Cher cousin, j'ai fini par m'ouvrir de sa lancinante interrogation à ton oncle Nakibeugo qui, comme tu le sais, est d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et s'intéresse à ces questions en tant qu'« historien amateur » comme il se définit lui-même. D'après ce qu'il m'a appris, il s'agissait en réalité d'un chant patriotique qui ne saurait être confondu à l'hymne national de la même manière, par exemple, que «le chant des partisans» de Druon et Hessel ne saurait remplacer la Marseillaise.

Son auteur, Moune de Rivel. Ça te dit quelque chose ? Si la réponse est non, eh bien sache que Cécile Jean-Louis Baghio'o, de son vrai nom (7 janvier 1918 à Bordeaux - 27 mars 2014 à Paris), fut une grande diva de la chanson créole aux multiples casquettes(guitariste, pianiste, peintre, comédienne, animatrice de radio, etc.) que le président Maurice Yaméogo avait sollicitée pour composer, pour notre nouvelle république, l'Hymne de la Liberté retrouvée. Ce dont cette « sublimissime » jeune femme en son temps s'acquitta de fort belle manière. Elle fut d'ailleurs chevalier de l'ordre national voltaïque et, se souvient Nakib, c'est cette chanson qui ouvrait et fermait jadis Radio Bobo au début des années 60. Eh bien, pour reprendre Samuel Etienne, l'animateur qui a remplacé Julien Lepers à «question pour un champion», voilà notre écolier de la coloniale «un peu plus savant» et moi avec lui.

Cher Wambi, je ne reconnais plus l'université de Ouagadougou. Mais vraiment pas du tout.

Jadis fierté nationale, tant ses pensionnaires qui ont eu la chance de poursuivre leur cursus à l'étranger se sont distingués par leur excellent niveau et leur ardeur au travail, le campus de Zogona a perdu tout de son prestige d'antan. Notre «Temple du savoir» est devenu tout simplement un lieu où la médiocrité le dispute à la bêtise humaine.

Cher cousin, pas plus tard que le 28 novembre dernier, on ne savait plus où se mettre après que les représentants de l'élite de demain ont « versé la figure du pays par terre » devant le petit chef blanc.

Alors qu'on s'attendait à voir le président français, Emmanuel Macron, étrillé par nos étudiants rompus à la rhétorique et au débat, on a plutôt assisté à une pitoyable déroute de ces derniers avec un français approximatif et des questions plates. Pour tout dire il n'y a pas eu match, au point que le jeune Manu en redemandait avec gourmandise, en présence de son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, qui a dû regretter d'avoir fait le déplacement à l'amphi «Union africaine».

Cher Wambi, une semaine après cette déconfiture, les trimards et les traînards de Zogona ont encore fait parler d'eux alors que la décence intellectuelle leur eût commandé de faire profil bas.

En effet, mercredi dernier, ils nous ont gratifiés d'un autre spectacle tout aussi affligeant : une chasse à l'homme. Bilan de cette journée de battue : une demi-douzaine de gueules cassées et de crânes bosselés sous l'effet des coups de massue, démontrant ainsi qu'ils sont plus à l'aise dans le maniement du gourdin que la maîtrise de la langue ; plus rompus à l'art de l'affrontement en meutes qu'à celui de l'émulation intellectuelle.

Et ça se dit étudiants ! Akakakaye !

Cher Wambi, à présent, je t'invite à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'intrigante.

 Du nouveau dans le landerneau politique national avec la création de l'Union pour la démocratie et le progrès (UDP). Née du rapprochement entre le Front des forces sociales (FFS) d'Edouard Zabré, de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la république (AJIR) d'Adama Kanazoé, du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS) de François Wendlasida Ouédraogo et du Parti pour le peuple républicain (PPR) de François Tambi Kaboré, cette quadruple alliance ne saurait constituer une fusion. En tout cas pas pour le moment. Elle a été nouée dans la perspective des élections prochaines, selon ses signataires, qui prévoient des listes communes, voire des désistements, en faveur d'un des membres le mieux implanté dans une circonscription électorale donnée.

- Suite à la pénurie de Salbutamol et de Ventoline (des médicaments en spray quasi indispensables aux malades d'asthme) enregistrée au Burkina et rapportée par L'Observateur Paalga, le ministre de la Santé, Nicolas Medah, avait, en Conseil des ministres le mercredi 15 novembre 2017, promis le retour du Salbutamol dans les prochains jours. Il avait, en substance, assuré qu'une commande de 5 000 doses sur les 100 000 attendues allait incessamment être livrée pour parer à l'urgence. Trois semaines environ après cette promesse ministérielle, se procurer ces précieux vaporisateurs relève toujours du parcours du combattant, surtout pour des personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Renseignements pris hier, jeudi 7 décembre 2017, auprès de quelques officines de la place, le Salbutamol reste introuvable. La Ventoline (spécialité) est néanmoins disponible dans quelques pharmacies. A la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), on assure pourtant que la commande de Salbutamol a bel et bien été livrée dans les délais. Qu'est-ce qui se passe donc ? Le stock serait-il déjà épuisé ?

- Les sanctions prises à l'encontre du colonel Yacouba Ouédraogo viennent d'être levées. L'on se rappelle que l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, fondateur du centre de football Salitas, dont l'équipe fanion joue actuellement en première division, avait été suspendu pour un an de toute activité liée au football et condamné à payer 1 million de francs CFA d'amende. La commission de discipline de la Fédération burkinabè de football lui reprochait d'avoir tenté de corrompre l'arbitre Ali Kéré au mois de décembre 2016.

Cette affaire avait fait grand bruit dans la presse et dans le milieu sportif puisque tout est parti de la somme de... 20 000 F CFA que Yac avait offerte à l'arbitre lors des fêtes de fin d'année. Montant que d'aucuns avaient jugé insignifiant pour relever d'un fait de corruption. On avait même vite fait de lier cette sanction à la guéguerre entre le colonel et le président de la fédération burkinabè de football, Sita Sangaré.

D'ailleurs en début de championnat de football, le colonel fondateur de Salitas a même été expulsé du stade Joseph-Conombo alors qu'il y était pour suivre les premiers pas de son équipe en D1.

Toute la sanction levée, Yac pourra même faire son retour au stade dès ce week-end lors du match USFA # Salitas FC de la 10e journée.

- Les inscriptions des bacheliers de la session 2017 à l'Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, débutées le lundi 27 novembre 2017, ne se déroulent pas comme prévu. En effet, l'ordre de passage a été profondément bouleversé. Conséquence : les nouveaux bacheliers s'entassent et se bousculent devant la Direction des affaires académiques, de l'orientation et de l'information (DAOI) dans un concert d'injures. Cette désorganisation est principalement liée aux derniers événements en date qui se sont produits au campus.

L'on se rappelle que le 28 novembre, les activités académiques et, bien entendu, les inscriptions ont été suspendues en raison de la visite du président français, Emmanuel Macron.

A cela s'ajoute l'arrêt des activités académiques le 30 novembre pour cause de sit-in de l'Association nationale des étudiants burkinabè (ANEB).

Deux jours de perdu qui ont tout de même été suffisants pour mettre les choses sens dessus dessous.

La situation est allée de mal en pis avec la nouvelle grève de 72 heures décrétée par la même ANEB du 6 au 9 décembre, dont le premier jour a particulièrement été violent, car marqué par des affrontements entre les étudiants. Même si au cours de cette journée tendue les étudiants qui tenaient leurs dossiers d'inscription ont pu résister aux intimidations de certains militants de l'ANEB, tout est à rattraper, selon les premiers responsables de l'université que nous avons rencontrés.

- Le groupe burkinabè de BTP EBOMAF s'est vu distinguer le samedi 2 décembre dernier à Cotonou, au Bénin, à l'occasion de la 15e édition de «Tam-Tam d'Afrique Awards». Il s'agit d'un grand prix international annuel qui récompense les meilleurs acteurs du développement africain (personnalités et leaders politiques, hommes d'affaires, philanthropes) de plusieurs pays du continent. «Les actes de développement ne se cachent point. Il est difficile en Afrique de célébrer des personnes de leur vivant. Nous décernons ces prix pour honorer celles qui ont accompli de grandes choses. Nous voulons révéler à la face du monde les grands hommes (les fils et les filles du continent) qui s'échinent pour le progrès de l'Afrique. Les trophées Tam-Tam d'Afrique ne se marchandent pas ; ils se méritent», a expliqué le promoteur Aziz Abdoulaye. Pour sa contribution au développement des infrastructures routières dans plusieurs pays en général et au Bénin en particulier, EBOMAF a reçu le trophée «Tam-Tam d'Afrique de la meilleure entreprise de développement» parmi quinze lauréats au total. «Cette distinction est une exhortation à mieux faire», a indiqué Arouna Mohamed Awali, directeur technique, représentant du P-DG du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, à la cérémonie de remise des trophées. Après avoir reçu les prix «Entreprise la plus employeuse du Burkina Faso», «Meilleure entreprise de BTP au Burkina Faso et «Meilleur bâtisseur du développement», Palme d'Or du «Top 100 de l'Entreprise de BTP la plus dynamique de l'UEMOA», EBOMAF, fondée en 1989, ne cesse de se voir tresser des lauriers çà et là pour s'être imposée en Afrique et en Europe comme un grand groupe économico-financier qui fait aujourd'hui la fierté du Burkina Faso et même du continent africain.

- Secrétaire permanente du comité national de lutte contre la drogue et ancienne gouverneur de la région du Centre-Nord, Diallo Mariam née Zoromé est décédée le lundi 4 décembre 2017 à Dakar alors qu'elle y était pour des soins, selon une source émanant du ministère de la Sécurité.

Les obsèques de celle qui fut commissaire divisionnaire de police se dérouleront selon le programme suivant :

Aujourd'hui vendredi 8 décembre à partir de 20h : lecture du Coran au domicile de la défunte sis à la Trame d'accueil, Ouaga 2000 ;

Samedi 9 décembre : arrivée de la dépouille mortelle à 10h30 à l'aéroport de Ouagadougou, suivie du transfert du corps au domicile, à la Trame d'accueil Ouaga 2000 à 11h. Le départ pour Bobo-Dioulasso est prévu à 18h

Dimanche 10 décembre : 15h : levée du corps au domicile familial à Diaradougou, suivie de l'inhumation au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso.

- S'il en est un qui est doublement heureux en cette fin d'année, c'est bien Cheick Adama Aorèma Ouédraogo. En effet, en prélude au 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays qui sera célébré cette année à Gaoua, pendant que lui-même recevait la médaille de Commandeur de l'Ordre national, la fondation qui porte son nom était gratifiée de celle d'Officier du même ordre à Kosyam dans l'après-midi du mardi 5 décembre. Pour fêter cette double reconnaissance, l'heureux récipiendaire accueillera ce samedi 9 décembre à partir de 10 heures parents, amis et partenaires autour d'un repas bien arrosé au... (ceux qui feront le déplacement compléteront la phrase). Ce sera dans l'enceinte de la Fondation, à Nonsin, au secteur 14 du 3e arrondissement de la capitale.

- Du 7 au 10 décembre, le royaume de Boussouma vibrera au rythme de la fête coutumière «Naan kitoaga» de Sa Majesté Naaba Sonré. Le point d'orgue de cette célébration, ce sera le dimanche 10 à partir de 16 h au palais royal.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin