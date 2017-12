Madagascar: Tour de Mada cycliste - Ave César (Bruno) !

L'Angolais Dario Manuel s'empare du maillot jaune.

On vous l'a dit que ces Angolais sont venus pour s'offrir le Tour de Mada cycliste et ils ont montré tout leur potentiel dès l'étape reliant Toliara à Sakaraha, distante de 130 km.

Retentissant doublé pour les Angolais lors de l'étape d'hier. Si Bruno César franchissait la ligne d'arrivée en premier, son coéquipier Dario Manuel arrivé à la troisième place derrière Mazoni Rakotoarivony, s' empare du maillot jaune et laisse exploser sa joie légitime après sa frustration de samedi où sa mainmise sur les quatre rushes du critérium tuléarois ne lui avait pas permis de ravir le maillot jaune.

Mais c'était du reculer pour mieux sauter, car Dario Manuel avait dans un premier temps régler son compte au maillot jaune notamment le Hollandais Win Botman avant de venir attaquer le peloton de tête composé de deux Angolais en l'occurrence les deux César, Rui et Bruno, du Hollandais Engelen Van Aden ainsi que d'Émile et un Dama manifestement victime d'une débauche d'énergie, car il est parti très tôt dans une course en solitaire dès le 20e kilomètre.

Émile suivait le trio de tête de l'arrivée avec Dama, mais aussi Jean Marc Rakotonirina auteur d'un exceptionnel remontada avec le Hollandais, Engelen Van Aden, lui aussi victime d'une mauvaise gestion de ses efforts. Comme la plupart des coureurs malgaches induits en erreur par ces Angolais venus avec un bel esprit d'équipe.

Un état d'esprit qu'on ne verra pas cette année chez les Malgaches à cause des rivalités entre l'équipe nationale et celle de Jean Marc Rakotonirina et ses amis. Même Nicolas Andriamihaja, écarté au dernier moment par le président Relaha Jean Claude de l'équipe nationale, ne va jamais accepter de porter de l'aide à Mazoni, Dama et autre Roger Randrianambinina qui avait pourtant animé la course avant de sombrer dans l'anonymat.

L'étape du jour entre Sakaraha et Ilakaka risque d'être encore celle de ces diables d'Angolais qui ont plus d'une corde à leur arc. Et ce ne sont pas les Français, moitié Parisiens et moitié Réunionnais, qui vont les empêcher.