Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Il est ressorti de ces nombreux échanges, la volonté de construire un modèle d'intelligence économique africain francophone, inspiré pour partie de l'expérience française, mais tenant compte des spécificités locales, notamment culturelles. L'ensemble des intervenants ont insisté sur le besoin d'échange et de partage tant au niveau de l'information que des méthodes et pratiques employées, saluant au passage l'initiative de ces Assises qui vont dans ce sens.

Pour ce faire, il prône un renforcement accru de la coopération interétatique et au sein d'espaces régionaux tels que la Francophonie. «L'état des lieux des initiatives locales en intelligence économique, qui a été initié l'année dernière, s'est poursuivi avec l'analyse de l'évolution des situations en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, au Tchad et en Tunisie.

Babacar Socrate Diallo, directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (Ceds) de Dakar mais aussi directeur-fondateur de l'Ecole panafricaine d'intelligence économique et de stratégie (Epies). Selon le document, il a rappelé au cours de son intervention la nécessité de développer au Sénégal une stratégie nationale de l'intelligence économique, comme étape préalable à l'implantation d'une démarche plus globale et panafricaine de la discipline. Abdou Diop, directeur associé du cabinet Mazars Masnaoui et président de la Commission Afrique de la CGEM est également intervenu.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.