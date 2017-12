Sénégal: Ministère des Infrastructures - Le budget en hausse de plus de 15 milliards de FCfa

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Lors du débat général, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo est revenu sur les missions de son département liées au développement des activités routières et ferroviaires, la préservation du patrimoine routier et enfin la modernisation, la mobilité et la sécurité des systèmes de transport. Concernant le Ter, il a confirmé aux députés que la réception de l'ouvrage aura lieu le 14 janvier 2019. «La réception du premier tronçon Dakar-Diamniadio est prévue à partir du 14 janvier 2019. La seconde phase allant jusqu'à l'aéroport puis à Thiès sera engagée en 2019», a-t-il dit. Sur la sécurité routière, il

Les députés ont adopté hier, le budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Pour la gestion 2018, il est arrêté à la somme de 214.099.600.180 FCfa contre 198.587.119.920 FCfa pour celle de 2017. Soit une hausse de 15.512.480.260 FCfa en valeur absolue et de 7,81% en valeur relative.

