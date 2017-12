Sénégal: Inauguration de l'Aibd - L'aéroport va améliorer la connectivité régionale, selon le président de la BAD

L'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), inauguré le 7 décembre dernier, va développer et transformer l'économie sénégalaise. C'est la conviction du président de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina.

Le nouvel aéroport baptisé Blaise Diagne (AIBD) dont le Sénégal s'est doté, pour un coût de 525 millions d'euros co-financé par la Banque africaine de développement, a été inauguré ce jeudi 7 décembre 2017. Selon un communiqué, l'ouverture du nouvel aéroport international du Sénégal est une nouvelle preuve de l'engagement de la Banque à développer le transport aérien en Afrique, une composante stratégique de ses cinq grandes priorités, dites High 5, dont relève celle visant à « intégrer l'Afrique ».

« Je félicite le président Macky Sall pour son remarquable leadership, a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Il est un visionnaire clairement engagé à mener des projets transformateurs. Cet aéroport va améliorer la connectivité régionale, réduire les coûts de transport, développer et transformer l'économie. La Banque africaine de développement est fière du Sénégal», a déclaré Akinwumi Adesina, président de la Bad. Selon le document, l'Association du transport aérien international (Iata) prévoit une progression annuelle moyenne de 5 % du trafic de passagers sur les vingt prochaines années. « L'Afrique doit être prête à mettre à profit cette dynamique. Nous sommes ravis de voir que nos efforts pour financer des infrastructures essentielles et de qualité à travers le continent montrent des résultats », s'est réjoui Pierre Guislain, vice-président de la Bad chargé du secteur privé, des infrastructures et de l'industrialisation. Et d'ajouter : « ce nouvel aéroport nous rapproche de la victoire dans la conquête de la connectivité aéronautique ouest-africaine et des pôles logistiques».

La Banque continuera à soutenir le développement de l'industrie aéronautique, moteur majeur de progrès social et économique en Afrique, à même de changer la vie des gens. La Bad a contribué à cette infrastructure à hauteur de 70 millions d'euros en prêts de premier rang, en plus d'avoir assumé le mandat de chef de file pour obtenir 140 millions d'euros supplémentaires sous forme de prêts. La Banque islamique de développement (Bid), l'Agence française de développement (Afd), le Fonds saoudien pour le développement (Fsd) et la Banque ouest-africaine de développement (Boad) en sont les autres principaux bailleurs de fonds.