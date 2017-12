Burkina Faso: «Indépendance Day 2017» - Se projeter dans l'avenir grâce au passé

Selon Jean-Pierre Madiéga, responsable des segments au niveau de Orange Burkina, «être au cœur de l'essentiel des abonnés de Orange est beaucoup plus important». Et c'est pourquoi ce projet a été une fois de plus reconduit, pour permettre aux burkinabè précisément aux abonnés de Orange de danser aux sons des mélodies du terroir dit-il.

L'œuvre a connu la participation de Smarty (lauréat du prix découverte RFI 2015, DonSharpe (reconnu pour ses beaux textes) et la jeune Eunice Goula, la star montante de la musique burkinabè.

«Nous sommes heureux et fiers de pouvoir produire des artistes talentueux pour le bonheur de nos abonnés. Avec cette chanson de ce trio, Orange Burkina veut faire passer un message de paix, de cohésion, de solidarité, un message de fierté pour le pays des hommes intègres», a laissé entendre M. Madiéga. Pour Jean-Pierre Madiéga, il n'y a pas de clivage dans ce message. «On est tous des fils de ce pays et les indépendances nous rappellent à être unis pour pouvoir continuer à construire le Burkina Faso. Et c'est à travers ces artistes que nous voulons faire passer le message dans la joie parce que cela va donner l'occasion à beaucoup de burkinabè de pouvoir danser et de célébrer notre pays», a-t-il ajouté.

Des paroles de cette chanson, on retient qu'on ne doit pas oublier notre passer, on doit être conscient de là où nous sommes afin de se projeter dans l'avenir. Les valeurs que le trio défend dans cette chanson sont entre autres, l'intégrité, le civisme, le retour au respect de l'autorité et de l'aîné.

Pour sa part, Papus Ismaël Zongo dit Papus Zongo, directeur artistique de l'œuvre, a précisé que ce projet veut rappeler au peuple burkinabè que leur cher pays vient de loin et la seule chose qui puisse le libérer, c'est le travail, l'union sacrée, la solidarité.