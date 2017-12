Egypte: Une communauté de destin et d'intérêts

Le ministre de l'Economie et de la planification de l'Angola, Pedro Luis da Fonseca, a déclaré dans la… Plus »

Créé à l'initiative de Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, le Club diplomatique de Lomé est un cercle de réflexion apolitique qui reçoit à intervalles réguliers des personnalités togolaises et étrangères issus du monde diplomatique, politique et d'organisations internationales.

Enfin abordant les questions géostratégiques, Mohamed Karim Sheri a souligné que son pays et ceux d'Afrique partageaient les mêmes préoccupations concernant la lutte contre le terrorisme. D'ou la nécessité de coopérer plus étroitement pour juguler la menace.

L"Agence égyptienne de partenariat pour le développement a accueilli environ 3.900 stagiaires africains dans plus de 22 domaines : l'agriculture, la médecine, l'irrigation, la justice, la diplomatie, les médias, l'aviation, le commerce, les énergies renouvelables ... L'Agence a également organisé de nombreuses formations dans le domaine de la sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. 70 experts en médecine et en agriculture ont été dépêchés en Afrique

Lors de son intervention, Mohamed Karim Sherif a détaillé la stratégie de coopération engagée par son pays, notamment en matière d'aide publique et de formation. Ainsi le Togo bénéficie, par exemple, d'un projet pilote de ferme modèle et l'Egypte accueille régulièrement des stagiaires togolais.

La parenthèse des Frères musulmans refermée, Le Caire peut se consacrer au développement et à la relance de ses relations politiques et économiques avec le continent.

