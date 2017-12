Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le Congo appelé à se doter d'un comité de géomatique

Les experts, utilisateurs et producteurs des données géographiques, réunis dans le cadre des journées de la géomatique, ont souligné le 8 décembre à Brazzaville, la nécessité pour le Congo de créer un comité national de la discipline.

Tenues sur la thématique, « La géo information, outils de planification et de bonne gouvernance au service du développement », les premières journées nationales de la géomatique ont réuni quelque soixante-dix-huit participants, notamment des chercheurs ; enseignants et étudiants ; parlementaires ; représentants des administrations publiques et privées ainsi que de la société civile. Elles ont permis aux participants de formuler plusieurs recommandations, parmi lesquelles la mise en place d'une infrastructure nationale de données géographiques et l'initiative d'une réflexion au niveau gouvernemental sur les informations géographiques publiques et leurs conditions d'accès.

La révision des dispositions juridiques en matière d'information géographique, la reconversion du Centre de recherche géographique et de production cartographique (Cergec) en Institut géographique national du Congo et la promulgation de la loi créant l'ordre des géomètres et experts du Congo font aussi partie des recommandations formulées au terme des journées de la géomatique.

« J'espère que ces journées de la géomatique vont permettre de concrétiser quelques actions. Parce que ce qui manquait cruellement c'était le budget, le Cergec n'a pas de moyens pour effectuer les travaux qui lui sont confiés. Suite à ces journées, le message sera transmis au gouvernement pour que les moyens soient offerts au Cergec afin qu'il puisse assumer son vrai rôle de garant de l'information géographique », a indiqué Camille Pinet, représentante de l'Institut géographique national de France (IGNFI) à ces journées congolaises. L'IGNFI et le Cergec sont partenaires depuis plusieurs années. Les deux institutions de recherche sont liées par un accord-cadre de collaboration dont le Congo souhaiterait renouveler, a-t-il dit.

Ces assises avaient pour objectif de sensibiliser au bon usage de l'information géographique dans le cadre des analyses territoriales, logistiques, industrielles, énergétiques, environnementales, récréatives et urbanistiques.