Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte la révision du code minier

« C'était l'amendement que j'avais ajouté à l'article 272. Comme vous le savez l'actuel code exigeait aux entreprises minières de rapatrier 40% seulement de leurs recettes d'exportation. J'ai dit non. Parce que toutes les sociétés minières auraient du rapatrier les 100%. Avec les raisons invoquées notamment le fait qu'elles gardent leurs recettes à l'extérieur pour besoin d'achats pour le fonctionnement de leurs sociétés. Ainsi j'ai proposé au lieu de maintenir ça à 40%, il faut qu'elles rapatrient 60 % et cela a été accepté. Ce genre de recette renforce nos réserves de change », s'est-il réjoui.

Le député MP Henri-Thomas Lokondo a proposé et obtenu de la plénière, le rapatriement des recettes d'exportation à hauteur de 60 %. L'amendement a porté sur l'article 272 de la loi votée. Et pour l'élu de Mbandaka, ce sont les réserves de change du pays qui seront renforcées.

Le texte adopté et envoyé au Sénat pour la relecture se veut plus compétitive, avec des procédures d'octroi des droits miniers et ou des carrières objectives, rapides, transparentes, ainsi qu'un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l'investisseur. Le député MP Henri-Thomas Lokondo a proposé et obtenu de la plénière, le rapatriement des recettes d'exportation à hauteur de 60 %.

