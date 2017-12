Congo-Kinshasa: La Machine à voter risque de compromettre la présidentielle

Retard pris dans le vote de la nouvelle loi électorale ; refus d'appliquer l'Accord du 31 décembre 2016 ; controverse autour de la « Machine à voter », autant de faits qui poussent les USA, le Canada et la Suisse à se montrer inquiets. Selon eux, le processus électoral n'avance pas.

Aussi appellent-ils la Céni à accélérer le nettoyage du fichier électoral. Les diplomates de ces trois pays à Kinshasa estiment que le timing n'est pas favorable à l'expérimentation de la machine à voter pour le cycle électoral en cours ; il y a risque de « compromettre » la présidentielle du 23 décembre 2018.

La communauté internationale a salué unanimement la publication, le 5 novembre, du calendrier global de l'ensemble des élections par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Mais, en même temps, cette même communauté internationale a mis en garde Kinshasa contre tout retard dans la mise en œuvre de ce chronogramme qui fixe les premières élections au 23 décembre 2018.

Plus d'un mois après la publication du calendrier électoral, il n'y a pas d'avancées significatives. Le processus électoral bat de l'aile. Les tensions politiques persistent et tendent même à s'amplifier. Bref, la majorité au pouvoir continue à jouer son jeu subtil de torpiller le processus électoral alors que le timing des élections est serré.

C'est au regard de cette situation préoccupante que les chefs de mission des USA, du Canada et de la Suisse ont publié, le jeudi 7 décembre, un communiqué conjoint pour appeler les autorités congolaises à la « stricte mise en œuvre du calendrier électoral ». Ces diplomates font remarquer que la date du 23 décembre 2018 « constitue une étape importante de la première passation des pouvoirs pacifique et démocratique de la RDC ».

La Céni doit respecter son propre calendrier

Dans cette déclaration, les diplomates américain, canadien et suisse exhortent la Céni à « respecter son propre calendrier ». Ils constatent, outre le fait que le parlement traine à voter la loi électorale, que la Centrale électorale n'a pas encore procédé à l'achat du dispositif de nettoyage du fichier électoral pour l'élimination des doublons. Dans son chronogramme, la CENI devrait commencer cette opération depuis le 25 novembre 2017. « Malheureusement, certains signes semblent montrer que la CENI accuse un retard à cet égard », regrettent les diplomates.

Cependant, la plus grande inquiétude de ces chancelleries reste la « machine à voter ». « Nous sommes préoccupés par le fait que la Céni se concentre sur l'utilisation d'un système de « machines à voter » », disent ces diplomates. Les USA, le Canada et la Suisse estiment que « la mise en œuvre d'un tel système exige de la transparence auprès de toutes les parties concernées en ce qui concerne les coûts et les risques ». Bien plus, ces partenaires de la RDC font observer qu'il y a des étapes indispensables à respecter pour une mise en œuvre judicieuse de la machine à voter.

Selon eux, il faut avoir « suffisamment de temps pour effectuer un examen juridique, des essais, une évaluation et offrir de la formation ». Ils constatent que la Céni n'a jusque-là achevé aucune de ces étapes. « Le contournement de ces étapes et la mise en place d'un système de ce type et de cette ampleur à l'échelle nationale pour la première fois pourrait gravement compromettre l'élection présidentielle », préviennent les trois diplomates.

Avant ces diplomates, plusieurs acteurs politiques de l'Opposition et même de la Majorité présidentielle étaient montés au créneau pour dénoncer la précipitation avec laquelle la Céni veut imposer la machine à voter. Plusieurs analystes voient dans cet acharnement de la Céni, l'ombre de la MP qui veut anticiper sur sa victoire lors des élections du 23 décembre 2018.

D'aucuns rappellent que la MP s'est prévalue d'avoir plusieurs fers au feu dans sa stratégie de torpiller le processus. Ses innovations à la loi électorale, jugées sataniques par le député Henri Thomas Lokondo, viseraient la formation d'un parti ultra majoritaire aux prochaines élections. D'où, la machine à voter est en réalité sa« machine à gagner » aux prochaines élections.

L'indispensable décrispation politique

Les signataires du communiqué conjoint espéraient qu'après la publication du calendrier électoral, Kinshasa prendrait des mesures idoines pour décrisper l'espace politique. Ils sont déçus. Aussi soutiennent que « d'autres mesures importantes doivent être adoptées pour mettre en place un environnement qui favorise la tenue d'élections crédibles ».

Ici, les trois ambassadeurs occidentaux interpellent directement le gouvernement et le convient à respecter ses engagements pris dans le cadre de l'Accord du 31 décembre 2016. « Celui-ci ... engageait le gouvernement à libérer des prisonniers politiques, à mettre fin aux poursuites fondées sur des motifs politiques, à mettre un terme au dédoublement des partis politiques, à respecter les libertés fondamentales et à confier la résolution des cas emblématiques à la Conférence épiscopale nationale de la RDC (CENCO) », rappellent-ils.

Pour ces derniers, « le fait que le gouvernement de la RDC n'ait pas encore tenu ces engagements constitue une source de préoccupation ». Surtout qu'ils constatent amèrement que le gouvernement s'emploie plutôt à arrêter des nouveaux prisonniers politiques, notamment lors des dernières manifestations pacifiques du mois de novembre 2017.

« Le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour entraver la liberté de circulation des membres de l'opposition et de la société civile, notamment en confisquant des passeports ou en refusant de les renouveler », accusent ces diplomates dans leur déclaration.

A tout prendre, les USA, le Canada et la Suisse attendent toujours l'application de l'accord de la Saint Sylvestre. « Nous exhortons le gouvernement de la RDC à libérer les prisonniers conformément à l'Accord politique du 31 décembre et à veiller au respect de la liberté de réunion, d'expression, de circulation et de la presse. Ces mesures sont essentielles afin de garantir un processus électoral libre, juste et pacifique en RDC », notent-ils.