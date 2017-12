Mali: Vers l'élaboration d'une cartographie des femmes fistuleuses sous traitement au Mali

Au Mali, la Fédération internationale des droits de l'homme et sa branche locale, l'AMDH, publient un… Plus »

Selon le ministère malien de la Santé, la fistule obstétricale est devenue un problème de santé publique au Mali et est surtout due aux phénomènes de mariage précoce et de l'excision très pratiqués dans ce pays.

La rencontre a porté sur les activités de prévention et de prise en charge de la fistule dans la région Sikasso, selon les recommandations du document de stratégie élaboré en 2016 par le ministère malien de la Santé, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers .

Bamako, Mali — Les participants à une rencontre sur la problématique de la fistule obstétricale et la prise en charge des cas enregistrés dans les communautés, tenue vendredi, à Sikasso, à 380 km au sud de Bamako, ont préconisé, à l'issue de leurs travaux, l'élaboration d'une cartographie des femmes fistuleuses sous traitement au Mali, le suivi rigoureux des malades, la sensibilisation de celles potentiellement exposées et la réinsertion socio économique de l'ensemble des femmes victimes de la fistule, rapporte, samedi, l'Agence malienne de presse (AMAP).

