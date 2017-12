Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 - Voici le programme de la 10e journée

Les portuaires du Fc San Pedro n'arrivent plus à maintenir le cap. Houspillés par l'Afad (8è journée, 0-1) et neutralisés par l'As Tanda (9è journée, 1-1), l'équipe gérée par le consortium tunisien serait-elle déjà essoufflée ?

La Mtn ligue1 sera à sa 10è journée ce week-end. Cette journée qui se jouera sur trois stades, sera marquée par le derby entre l'Asec mimosas, le leader et l'Africa sports. Si le choc entre ces cadors du football ivoirien apparaît comme la plus grande affiche de ce week-end, le public sportif pourra aussi se délecter d'autres oppositions non points importantes sur les autres stades du pays.

Le Séwé sport de San Pedro ira chercher trois précieux points devant le Stade d'Abidjan. Cette rencontre qui aura pour cadre le stade Robert Champroux promet. Le dimanche 10 décembre 2017, outre le duel Asec-Africa qui polarisera l'attention des "actionnaires" et des "membres associés" au "Félicia", Gagnoa en mode rachat, sera au baromètre de l'As Tanda au stade El Hadj Timité de Bondoukou. Quand l'Afad devra subir le courroux des militaires de la Soa, au stade de Yamoussoukro.

Au stade de la paix de Bouaké, les « écoliers » du Wac, désormais abonnés aux nuls (ils ont enregistrés 4 matches nuls sur l'ensemble de leurs 4 dernières sorties en Mtn Ligue1), voudront vaincre le signe indien. Une opération tout de même "osée" pour les poulains du président Diaby Abackar quand on sait la témérité qui animera les Bouakéens dans leur antre sacrée.

Les deux derniers matches de cette 10è journée qui se joueront le lundi 11 décembre 2017 au stade Robert Champroux de Marcory mettront en opposition l'Asi d'Abengourou face au Fc San Pedro et le derby des "voisins" entre l'Usc Bassam et Moossou Fc.

Les portuaires du Fc San Pedro n'arrivent plus à maintenir le cap. Houspillés par l'Afad (8è journée, 0-1) et neutralisés par l'As Tanda (9è journée, 1-1), l'équipe gérée par le consortium tunisien serait-elle déjà essoufflée ? Le lundi et le stade Champroux nous situeront.

Toutes les rencontres de la 10è journée:

Séwé sports - Stade d'Abidjan

Asec Mimosas - Africa sports

As Tanda - Sc Gagnoa

Soa - Afad

Bouaké Fc - Wac

Usc Bassam - Moossou

Asi d'Abengourou - Fc San Pedro