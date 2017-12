Afrique de l'Ouest: Vih/SIDA en Afrique de l'ouest - Une réponse harmonisée du programme Feve dans 9 pays d'intervention

Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il s'est réjoui des efforts consentis par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le Vih/Sida en passant d'un budget de 4 à 21 milliards de Fcfa.

Permettre aux populations vulnérables au Vih/Sida et à la santé sexuelle et reproductive d'avoir un meilleur accès aux soins de santé, en vue d'être plus résilientes face aux urgences et crises à l'horizon 2020. Tel est l'objectif global du programme « Frontières et vulnérabilités au Vih/Sida en Afrique de l'ouest » (Feve), de l'organisation internationale Association-environnement-santé (Enda-Santé).

En marge de la Conférence internationale sur le Sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique (Icasa), qui se tient du 4 au 9 décembre à Abidjan, le président de ladite organisation, Daouda Diouf, a présenté les atouts de ce programme. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue le 8 décembre, au cours de la réunion du comité régional de pilotage dudit programme à Abidjan-Cocody.

Daouda Diouf a indiqué que ce projet vise à contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable (Odd), pour une réduction de l'impact du Vih/Sida. En plus d'une amélioration des indicateurs globaux de la santé dans les neuf pays d'intervention en Afrique de l'ouest. A savoir, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Cabo Verde, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée.

Relevant que la zone ouest-africaine enregistre le fort taux d'infection à Vih sur le continent, dû à plusieurs facteurs dont le peu d'engouement auprès des gouvernants, l'instabilité des dix dernières années, la stigmatisation, etc., le président d'Enda-Santé a souligné le programme Feve vient contribuer à la mise en œuvre de réponses harmonisées dans ces neuf pays.

Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il s'est réjoui des efforts consentis par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le Vih/Sida en passant d'un budget de 4 à 21 milliards de Fcfa. Et d'émettre le souhait que l'exemple ivoirien fasse cas d'école dans la sous-région, afin de faire reculer cette pandémie.

Le président Daouda Diouf a, en outre, signifié que la réunion du comité régional de pilotage du programme Feve est une occasion de partage d'expériences entre ces pays d'intervention, de définir les orientations stratégiques des années à venir, en lien avec les leçons apprises d'Icasa 2017.

Il a révélé que le programme est financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg. Représenté, à cette occasion par son ambassadeur en poste à Dakar, Nicolas Pierre, il réitéré le soutien de son pays à ce programme Feve, en vue de vaincre le Vih/Sida dans la zone ouest-africaine à l'horizon 2020.

L'ambassadeur Nicolas Pierre a procédé à la remise de la première subvention du fonds d'innovation et d'impulsion, d'une valeur de 100 millions de Fcfa à trois pays: le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ce fonds va permettre la mise en œuvre d'un projet visant à la création d'une plate-forme informatisée. Et ce, pour améliorer le partage d'informations entre professionnels de santé en zone transfrontalière dans ces trois pays.