Togo: Les Portuaires, nouveaux leaders !

Quatre victoires de suite après la défaite de la première journée et voici le tenant du titre du champion national de football de première division, l'AS Togo Port, prendre les commandes.

Ce samedi, en match avancé de la 5ème journée, les protégés du coach Ayivi Ekouévi se sont offerts les 3 pts de la victoire dans le derby de capitale et match au sommet de cette journée, face à Dyto de Lomé. Le cor de la victoire a été en fait sonné dès la 20ème minute de jeu par Issifou Bourahana. Un but qui est venu couper le souffle aux Robots rouges qui, un peu plus tôt avaient raté un penalty. Une dizaine de minutes après l'ouverture du score, c'est Taofik Fousseni Yacoubou qui passera dans la défense de Dyto pour le 2-0 de l'AS Togo Port. En tout cas, dans ce match à rebondissement, Dyto obtiendra un autre penalty que Mani Sapool parviendra à transformer avant la pause. Revenus des citrons, les joueurs de Dyto rétabliront la parité, grâce à Koffi Dosseh (58ème minute).

Plus plaisant deviendra le jeu à cet instant précis vu que chacun des deux clubs garde désormais une nouvelle chance de pouvoir l'emporter. A cet exercice, c'est les Portuaires qui tireront leur épingle du jeu en prenant définitivement l'avance sur un but de Sewonou koidjo. Le club aurait pu d'ailleurs inscrit deux autres buts que l'on ne crierait pas à l'injustice. Seulement que la défense de Dyto et le portier ... ne se sont pas laissés avoir unee nouvelle fois. A l'arrivée, 3-2 pour l'AS Togo Port (12 pts, + 5) qui, grâce à cette 4ème victoire de rang, s'empare de la 1ère place en attendant le reste des matches de cette 5ème journée de championnat ce dimanche.