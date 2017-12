Maroc: SM le Roi préside à Casablanca la cérémonie de présentation du projet de réalisation par le groupe chinois "BYD Auto Industry" d'un écosystème de transport électrique au Maroc

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Chambre des Conseillers, de Conseillers de SM le Roi, de membres du gouvernement, d'opérateurs économiques nationaux et étrangers, et de plusieurs autres personnalités.

A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif au développement d'un écosystème de transport électrique au Maroc par le groupe chinois "BYD Auto Industry". Il a été signé par MM. Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des Finances, Moulay Hafid Elalamy, et Wang Chuanfu.

"BYD est heureux de coopérer avec le Maroc sur ce projet, et partager son expérience développée dans plusieurs pays au cours de ces dernières années dans le développement des écosystèmes de mobilité électrique", a ajouté M. Wang Chuanfu, formant le vœu de voir la coopération entre le Royaume du Maroc et BYD constituer "un bon exemple pour d'autres pays dans le monde dans le déploiement de solutions énergétiques innovantes".

Ce projet pilote occupera une superficie de 50 hectares, dont 30 hectares couverts et créera 2.500 emplois directs, a-t-il indiqué, soulignant que ce partenariat stratégique prévoit à terme l'installation d'une usine de batteries, d'une usine de véhicules de tourisme électriques, d'une usine d'autobus et de camions électriques et d'une usine de wagons de trains monorail électrique.

Il est le reflet éclatant de l'exemplarité des relations politiques et économiques avec la Chine et qui sont promises à un bel avenir.

Ce nouveau projet répond à la volonté ferme de SM le Roi de dynamiser et moderniser les infrastructures du Royaume et de diversifier les partenariats avec des acteurs mondiaux de poids, notamment ceux en provenance de Chine, à la faveur des visites royales réussies dans ce pays.

