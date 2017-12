Maroc: SM le Roi reçoit à Casablanca le président du groupe chinois "BYD Auto Industry"

Cette audience s'est déroulée en présence du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma et du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Leader mondial du transport électrique, BYD Auto Industry compte 220.000 employés, répartis sur plus de 30 sites industriels dans le Monde. BYD réalise un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars et représente 13 pc des véhicules électriques vendus dans le Monde. BYD détient notamment 30 pc du 1er marché automobile électrique mondial, le marché chinois.

Le nouveau projet du groupe chinois BYD Auto Industry, qui générera 2.500 emplois directs, est l'un des projets structurants lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et qui inscrivent le Maroc sur le sentier de l'émergence économique et du modernisme.

A travers ce partenariat stratégique, le Royaume s'associe à un acteur pionnier dans le secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique et intègre, pour la première fois en Afrique, la filière du transport électrique, dont la production sera destinée tant à l'export qu'au marché local.

Elle reflète aussi la détermination du Souverain d'encourager et de diversifier les partenariats économiques et commerciaux du Royaume, tel que l'illustrent les nombreuses visites de SM le Roi dans plusieurs pays, notamment en Chine avec laquelle le Royaume entretient des relations politiques et économiques exemplaires.

Cette audience traduit la volonté soutenue et constante de SM le Roi de faire du Maroc un pays attractif pour les grands investisseurs mondiaux de divers horizons et de consolider le rang du Maroc sur la carte mondiale des investissements.

