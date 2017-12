Madagascar: Bailleurs de fonds - Pluies de financement au gouvernement

En plus de cette enveloppe, la Banque mondiale avait déjà approuvé le 16 novembre, une aide budgétaire de 45 millions de dollars pour l'amélioration du climat des affaires et de l'accroissement fiscal. La BAD, quant à elle, a annoncé le décaissement de l'enveloppe de 45 millions de dollars pour les réformes économiques.

« Faire en sorte que ces résultats macroéconomiques positifs se reflètent dans le quotidien des plus vulnérables : c'est l'un des principaux défis que doit relever la Grande Île », souligne Coralie Gevers, Country Manager de la Banque mondiale pour Madagascar. « Le pays doit entreprendre des réformes pour veiller à ce que la croissance économique se traduise par une amélioration durable des conditions de vie des populations pauvres. Il faut donner aux communautés rurales les moyens de générer un plus grand nombre d'emplois en favorisant leur accès à la terre, aux financements, à l'énergie et aux marchés », ajoute cette responsable.

Les financements pleuvent. En moins d'un mois, le gouvernement bénéficie des financements issus de différents bailleurs de fonds sous forme de dons non-remboursables ou de prêts. Au total, plus de 170 millions de dollars ont été décrochés durant cette période. Le dernier en date est celui de la Banque mondiale. Cette institution a approuvé, hier, un don de l'Association internationale de développement (IDA) d'un montant de 45 millions de dollars pour « renforcer la capacité des ménages à faire face aux chocs et créer un environnement favorable au développement d'opportunités économiques dans les zones rurales ».

