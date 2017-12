Madagascar: Antsiranana - La sardinelle tue huit personnes

En moins d'un mois, le gouvernement a bénéficié d'appuis financiers d'un montant de plus de 170… Plus »

Certains poissonniers n'ont pas respecté l'interdiction et n'ont pas détruit leurs produits. Une descente quotidienne sur les marchés et sur la plage sera effectuée pour surveiller ceux qui persistent à écouler des poissons infectés. Une enquête a été également ouverte. Aucune plainte provenant des proches des victimes n'a toutefois été déposée auprès des forces de l'ordre, d'après les informations données au compte-gouttes par un policier local.

Désormais et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit aux pêcheurs de capturer ces poissons. C'est ce qui a été décidé pendant la réunion de l'OMC. Ce grave cas d'intoxication a nettement réduit le commerce des produits de mer hier après-midi, daprès les témoignages obtenus. Celui-ci est plus meurtrier que celui survenu en 2012, dans la commune de Mahatsara-Antsiranana qui avait coûté la vie à trois personnes.

La première victime a été annoncée, dans la nuit de jeudi, au Centre hospitalier universitaire de Tanambao, la deuxième à l'hôpital militaire. Hier, les patients ont fait une longue file à la polyclinique Next de Scama. « Les symptômes commencent par la fermeture de la cavité buccale, puis des crampes et des diarrhées », précise le médecin inspecteur Leticia Yasmine.

L'Organe mixte de conception (OMC) s'est réunie d'urgence, dirigé par le préfet Arsène Banoma, pour faire le constat de la situation, sensibiliser la population et prendre les mesures d'urgence. Ainsi, les forces de l'ordre, les représentants des ministères du Commerce, de la Santé publique et de la Pêche ainsi que ceux de la commune, sont tout de suite descendus dans les marchés de Bazarikely, Bazar la star, Grand Pavois, Scama et sur le parcage de Ramena pour saisir toutes les sardinelles en vente. « Tôt hier, les allaches empoisonnées ont été triées par les des chalutiers de Ramena », signale un poissonnier.

