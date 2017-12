Cote d'Ivoire: Bouaké - Les filles sensibilisées aux grossesses en milieu scolaire

Pour éviter les grossesses qui vont hypothéquer leur avenir, les sages-femmes leur ont conseillé « l'abstinence ». Pour celles qui ne peuvent pas mettre en application cette méthode, il leur a été recommandé « les méthodes contraceptives ».

Les sages-femmes de Bouaké, à travers l'Association des sages-femmes ivoiriennes (Asfi), ont pris leur bâton de pèlerin pour aller contre les grossesses en milieu scolaire.

En effet, les mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017, elles ont investi le lycée classique et moderne 1, le lycée Djibo Sounkalo et le lycée moderne des jeunes filles communément appelé le « Grand bahut ».

A en croire Mme Féréla Yéo, présidente de l'Asfi, section de la région de Gbêkê, par ailleurs sage-femme à la maternité de Koko, durant ces deux jours, ce sont au total près de 500 jeunes filles qui ont été sensibilisées aux grossesses précoces et non désirées. « Indépendamment de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, elles ont été sensibilisées à la planification familiale et à la prévention des Ist et Vih/Sida en milieu scolaire », a-t-elle indiqué.

Pour éviter les grossesses qui vont hypothéquer leur avenir, les sages-femmes leur ont conseillé « l'abstinence ». Pour celles qui ne peuvent pas mettre en application cette méthode, il leur a été recommandé « les méthodes contraceptives ». « Il y a eu vraiment un engouement. Les jeunes filles n'ont pas hésité à nous poser des questions pertinentes, à notre grande satisfaction », s'est réjouie la présidente de l'Asfi Féréla Yéo.

Les autres femmes n'ont pas été oubliées puisque les jeudi 7 et vendredi 8 décembre, les sages-femmes ont déposé leurs outils de travail au « stade de Yaoundé » de Sokoura. Les femmes de ce quartier populaire de Bouaké ont pu être sensibilisées surtout à la planification familiale et aux consultations prénatales. Mais aussi, elles leur ont conseillé de veiller sur leurs filles. De savoir qu'elles sont leurs fréquentations.

Notons que deux sages-femmes du bureau national de l'Asfi sont venues d'Abidjan pour épauler leurs collègues de Gbêkê. Pour cette opération de sensibilisation, l'Asfi de Gbêkê a bénéficié du soutien financier de l'Unfpa.