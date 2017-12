Sénégal: Plaidoyer pour une prise en compte des préoccupations des agents de santé à la retraite

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Il a plaidé pour que le chef de l'Etat fasse en sorte que les retraités méritants soient pris en compte pour les décorations et a appelé à "associer les retraités de la santé, dans les réflexions et assises de la santé, afin qu'ils apportent leurs contributions dans la réflexion pour faire avancer ce secteur".

Saint-Louis — Le président de l'Union nationale des retraités de la santé et de l'action sociale, Cheikh Sy, a appelé samedi à une prise en compte des préoccupation des anciens agents de santé qui, selon lui, font face à des difficultés d'ordre social et économique.

