Tunisie: Une grève annoncée sur un coup de tête ?

Décider de faire une grève, sans préavis, et sans l'annoncer d'avance ne relève que d'un comportement irresponsable et d'un vrai manque de respect du citoyen.

Après un premier bus qui ne voulait pas s'arrêter devant la station, voilà que le second bus, qui arrive et s'arrête juste pour quelques secondes, démarre alors que les passagers ne sont pas encore installés !

Les causes n'ont pas été indiquées ! On ignore toujours pourquoi le trafic a été retardé. La foule, qui s'est rassemblée en grand nombre sur le quai, devrait se débrouiller pour trouver un moyen de transport et rejoindre qui son lieu de travail, qui son école...

