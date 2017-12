Tunisie: Que de carences défensives !

Des choix contestés

En seconde phase, la Chabiba a gardé les mêmes choix. Les Aghlabides ont été prudents en défense et ils ont cherché à surprendre les visiteurs par des attaques rapides. Salhi, Munduga et Sassi ont trouvé des espaces dans la défense de l'EST. Mais les attaquants aghlabides manquaient de concrétisation en phase finale. Il est à rappeler que le changement du défenseur Bnina, blessé, a chambardé la stabilité de la défense aghlabide. Le jeune pivot Riadh Frioui a eu des difficultés pour assurer son rôle de défenseur.

D'ailleurs, il a été à l'origine de la mauvaise relance de la balle, dont les attaquants espérantistes ont bien profité pour doubler la mise et inscrire le but de la victoire. Certains supporters ont contesté les choix techniques du coach qui a insisté à faire participer des éléments qui ne sont pas confirmés dans leurs postes. Malgré la présence du défenseur Hleli, l'entraîneur a préféré lancer le pivot Frioui comme défenseur. Ce choix n'était pas fructueux face au ST au cours de la dernière journée. Bref, la Chabiba a montré qu'elle demeure capable de dépasser ces soucis et montrer un fond de jeu respectable. Les Aghlabides doivent renforcer l'effectif par un attaquant racé pour donner plus d'efficacité offensive.