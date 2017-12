Tunisie: Une plateforme en ligne pour monter les projets

En effet, même si elles sont actives et ont des activités florissantes, réussissant pour certaines à créer des milliers de postes d'emploi, les femmes restent, toutefois, rares dans le milieu de l'entrepreneuriat. Les obstacles qui entravent l'activité entrepreneuriale féminine sont nombreux.

D'après les statistiques établies, 68% des femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat n'ont pas réussi à accéder aux ressources financières nécessaires pour monter leurs projets. 60% ont été victimes de discrimination sexuelle et 75% n'ont pas bénéficié d'accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets. Afin d'aider les femmes dans le démarrage de leurs projets et faciliter l'écoulement de leurs produits, une plateforme en ligne «Moubadirat» a été lancée.

L'outil interactif, décliné en trois langues (arabe, français et anglais), apporte des informations et des conseils utiles permettant d'aider et d'accompagner des femmes chefs de projets de Tunisie, d'Egypte, d'Algérie... à chaque étape de leur projet. Ellespeuvent mettre une vidéo promotionnelle de leur projet afin de faire connaître leurs produits, rechercher des informations sur les étapes à suivre pour monter un projet, chercher un circuit de distribution pour leurs produits...

Des vidéos de success story de femmes entrepreneuses ont été mises en ligne sur cette plateforme qui promeut l'autonomisation des femmes. Elles y parlent de leurs débuts, de leurs passions, des obstacles qu'elles ont rencontrés, de leurs parcours et du succès rencontré par leurs produits. Emma, Zeineb, Rania Mechergui, Chiraz El Ghoul, Awatef Mosbeh font partie de ces femmes qui ont rencontré le succès après avoir monté leurs projets grâce à leur esprit de créativité, leur dynamisme et surtout leur persévérance.

Car il ne faut surtout pas baisser les bras dans ce milieu et savoir saisir les opportunités qui se présentent tout en continuant à faire preuve d'endurance malgré les obstacles. Ces femmes entrepreneuses ont participé récemment à un panel de discussion organisé par Meet Mubadirat à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Elles ont tenu à joindre leur voix et témoigner afin d'encourager les femmes à se lancer sur la voie de l'entrepreneuriat et à monter leurs propres projets sans avoir peur de l'échec.