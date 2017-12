Maroc: Coupe du monde des clubs-WAC - Ammouta veut tout gagner

Le Wydad de Casablanca est à Abu Dhabi pour prendre part à la Coupe du monde des clubs.

Il affrontera pour son premier match le Pachuca du Mexique, ce samedi 9 décembre. Houcine Ammouta est conscient que le match contre Pachuca va être très difficile, comme tous les matchs de la Coupe du monde des clubs, d'ailleurs. Mais le technicien marocain, le Wydad n'est pas à Abu Dhabi pour faire du tourisme.

« Nous ne sommes pas là-bas en vacances, on s'est rendus à ce Mondial des clubs pour tout gagner. Il faudra faire honneur à l'Afrique et au football marocain. Jouons à fond pour franchir ce premier tour contre Pachuca ! Passer ne sera pas facile mais cela n'a rien d'impossible. Je sais qu'on a la qualité et la confiance,» a confié Ammouta dans des propos relayés francefootball.fr

A propos de la dynamique que connait actuellement le Football marocain, Ammouta a expliqué sur France Football que « Cela faisait vingt ans que notre football attendait cela ! Pour ce qui est de notre succès avec le WAC, on a réussi ça après avoir perdu nos attaquants étrangers Jebor et Ondama, qu'on n'a pas su bien remplacer. Mais ça a été un grand bonheur. Et la victoire de la sélection en Côte d'Ivoire (2-0) dans la foulée a permis de vivre une semaine merveilleuse !»

Le technicien marocain, Houcine Ammouta, récent vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, est devant un défi de taille qui offre au WAC sa première opportunité de démontrer qu'il est réellement le « Wydad de la Nation » en réalisant un exploit à l'occasion de la Coupe du Monde des Clubs qui se tient en ce moment aux Emirats Arabes Unis.