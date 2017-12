Maroc: Coupe du monde des clubs - Entrée en lice du représentant africain

Les médecins marocains et gabonais ont communément animé une conférence scientifique au… Plus »

Le Wydad rêve de bien faire, avec une équipe presque au complet et la présence des têtes d'affiche Achraf Bencharki, Mohamed Ounnajem, Ismail Haddad, Walid El Karti ou encore du vétéran Jamel Ait Ben Idir. Le milieu Rachid Housni sera le principal absent. Achraf Bencharki et Walid El Karti ont été les principaux artisans du titre continental. Ils ont inscrit les cinq buts de l'équipe dans les trois dernières rencontres menant au titre et à la qualification pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2017. Une entrée en matière que le WAC tient absolument à réussir face à une équipe mexicaine qui compte dans ses rangs des éléments aguerris, dont l'international nippon, Honda, ex-sociétaire du Milan AC.

Le WAC entame sa première participation au Mondial des clubs en affrontant un adversaire expérimenté (4e fois au Mondialito). Les Rouges tenteront de se qualifier pour les demi-finales et essayeront d'aller jusqu'au bout dans cette compétition internationale et pourquoi pas répéter l'exploit de son grand rival à l'échelle nationale le Raja Casablanca qui avait disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Bayern en 2013 (Le Bayern Munich a gagné 2-0).

Cela faisait vingt-cinq ans que le Wydad Casablanca courait après une Ligue des champions. L'édition 2017 est venue mettre un terme à cette longue attente, même si entre-temps le club de Casablanca avait remporté la défunte Coupe des vainqueurs de coupes en 2002. Brillant sur la scène nationale avec quatorze titres (record national), dont le dernier obtenu cette année, et neuf Coupes du Trône, le WAC ambitionne de devenir un des poids lourds du football continental, et de rivaliser avec Al-Ahly, qu'il a dominé en finale de la C1 en novembre dernier (1-1, 1-0), ou le TP Mazembe (RDC).

C'est aujourd'hui samedi à partir de 13 heures GMT que le Wydad de Casablanca entamera sa Coupe du monde des clubs. La compétition se déroulera jusqu'au 16 courant aux Emirats arabes unis. Pour son entrée en matière, le WAC affronte au stade Cheikh Zayed l'équipe mexicaine de Pachuca, lauréate de la Coupe de la CONCACAF et qui en est à sa quatrième participation après les Mondiaux de 2007, 2008 et 2010.

