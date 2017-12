Maroc: Mondial des clubs - Elimination du Wydad de Casablanca après sa défaite

Les médecins marocains et gabonais ont communément animé une conférence scientifique au… Plus »

Les Mexicains ont profité de leur avantage numérique, et grâce à un coup de tête de Guzman, ils s'imposent à la 112e minute de jeu. Les Rouges n'ont pas pu tenir le coup pour sortir des quarts de finale de la compétition. Les Mexicains de Pachuca se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial des Clubs où ils seront opposés aux Brésiliens de Gremio. De son côté, Wydad a joué à 10 à partir de la 69e minute après l'exclusion de Brahim Nakach pour un second carton jaune. Vainqueur de la Copa Libertadores, le Gremio rencontrera Pachuca pour une place en finale mardi. Pour sa part, le WAC affrontera Urawa ou Al Jazira pour la 5e place.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.