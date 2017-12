Mali: Lille - Adama Soumaoro s'attend à un PSG très énervé !

Lille se déplace au Parc des princes ce samedi pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1.

17ème du championnat et sur une série de deux victoires, le LOSC aura la lourde tâche d'affronter une équipe parisienne qui reste sur deux revers consécutifs (face à Strasbourg et au Bayern Munich). Adama Soumaoro en a conscience et sait que cette rencontre ne sera pas facile.

« C'est toujours un match particulier, mais on se prépare chaque semaine pour ce genre de rendez-vous. J'aurais bien aimé affronter Neymar, mais ça fait partie du jeu. Il va falloir être plus concentré que d'habitude car le danger va venir de partout. Les Parisiens restent sur deux défaites et ils vont être très énervés », a prévenu le défenseur central lillois pour Nord Éclair.