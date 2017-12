Cameroun: Mobilisation en faveur de l'écrivain Patrice Nganang

Patrice n'a fait que son travail d'écrivain, même s'il avait une plume féroce et un ton un peu souvent emporté, enthousiaste, véhément, propos qui peuvent être maladroits, blessants, emportés. Mais ce ne sont que des propos. On peut à la limite entendre l'argument de l'offense, mais l'argument de la mise en danger du président, il est très clair que cela ne tient pas la route. Patrice Nganang est un écrivain, il utilise des mots, il n'utilise jamais des balles ni des canons ni des bazoukas. Je crains évidemment que Patrice Nganang prenne une sanction désastreuse et disproportionnée. Donc j'appelle, comme plein d'autres - vous avez vu que les pétitions qui circulent aux Etats-Unis, en Italie, en Allemagne... aux Etats-Unis, cela a pris une ampleur très importante... toutes ces institutions, organisations regardent attentivement le geste du gouvernement camerounais dans les prochaines heures, dans les prochains jours - et donc, nous demandons, tous que nous sommes, la libération immédiate de Patrice Nganang.

Au Cameroun, c'est ce lundi 11 décembre que le procureur devrait décider du sort de Patrice Nganang. L'écrivain est en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Yaoundé depuis mercredi soir, accusé notamment d'offense au chef de l'Etat et de menaces de mort. En cause : un texte que l'auteur de «Temps de chien» avait publié le 3 décembre dernier sur sa page Facebook.

