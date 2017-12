Tunisie: Sans complaisance

Le chef de l'Etat a dû faire abstraction de son penchant naturel pour le discours diplomatique truffé d'allusions et de souhaits courtois, pour adopter un discours franc exprimant le désaccord d'une nation blessée que l'on s'applique à humilier.

L'importance de la question palestinienne aux yeux du chef de l'Etat n'échappe à personne. L'histoire du pays et celle du président lui-même sont le témoin de cet attachement solennellement scellé dans le rôle personnel que Béji Caïd Essebsi, alors ministre des Affaires étrangères, a eu à jouer dans la formulation et l'adoption du texte de l'unique décision de condamnation prononcée historiquement par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre d'Israël, le 2 octobre 1985, suite à la vile attaque aérienne israélienne de la localité tunisienne de Hammam Chott.

L'attitude du président de la République s'est distinguée nationalement et internationalement comme une réaction de principe attachée au droit international et aux principes universels d'autodétermination des peuples, ainsi que comme l'expression d'un cri patriotique en faveur des droits inaliénables d'un peuple frère, qui plus est arabo-musulman, qui a été spolié de ses terres et qui ne cesse de subir des injustices, des brimades et des massacres depuis 60 ans.

Et l'attitude solennelle du président a fait l'unanimité de la classe politique tunisienne, à la seule exception des Marzoukistes d'Al Irada. C'est ainsi que le président du groupe parlementaire du Front populaire, d'habitude très critique, a tenu à rendre hommage à «la position ferme» du président de la République, estimant qu'il s'est agi d'une franche condamnation de la décision américaine.

Et Ahmed Seddik de déclarer que c'est là un bon point à l'actif de Béji Caïd Essebsi qui a convoqué l'ambassadeur US et a ainsi «traduit la position du peuple tunisien». Un peuple avide de liberté et de justice qui brandit fièrement aux yeux d'un «monde libre» à deux vitesses, sa jeune démocratie avide d'équité.